НБУ понизил официальный курс гривни

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно новому курсу доллар подорожал на 71,5 копеек или на 8,95%.

Пересмотр официального курса проведен впервые за последние полтора года.

Согласно данным НБУ, наиболее существенная переоценка официального курса была проведена в период с сентября по декабрь 2008 года, когда регулятор понизил стоимость гривни к доллару в полтора раза – с 4,9 до 7,7 грн/долл. После этого курс менялся незначительно, а с 9 июля 2012 года находился на неизменном уровне 7,9930 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%.

По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., и таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

На прошедшей неделе Нацбанк четыре раза выходил на рынок с интервенциями, предлагая доллар по 8,4 грн/долл., и, по оценкам экспертов, потратил на поддержку гривни свыше 1 млрд долл. своих резервов.

4 февраля Нацбанк снова выходил на рынок, предлагая доллар по 8,6 грн/долл., 5 февраля - по 8,7 грн/долл.