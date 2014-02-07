Профицит платежного баланса Китая за квартал составил $49,8 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса Китая по итогам IV квартала составил $49,8 млрд, что выше профицита в предыдущем квартале на уровне $40,4 млрд, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Государственное валютное управление Китая.

Профицит по финансовым операциям составил $81 млрд, что свидетельствует о чистом притоке в инвестиционных фондах. В III квартале показатель составил $80,5 млрд.

Валютные резервы выросли на $131 млрд в IV квартале по сравнению с увеличением на $97,6 млрд ранее.

Читайте такжеПосол Китая не подтвердил, что условием для инвестиций в Украину является ассоциация с ЕСПо итогам 2013 г. положительное сальдо счета текущих операций составило $188,6 млрд по сравнению с $193,1 млрд в 2012 г.

Профицит по финансовым операциям составил $242,7 млрд, тогда как в 2012 г. был зафиксирован дефицит на уровне $16,8 млрд.