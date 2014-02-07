Украинцы начали продавать доллары после снижения курса

Позавчерашние распродажи валюты на безналичном рынке (курс достигал в ходе торгов 9,05 грн/$) впечатлили компании и банки. И в четверг они начали избавляться от доллара: за одни торги его курс откатился на 17 копеек и остановился на уровне 8,88 грн/$, сообщают «Вести».

«Первые заметные распродажи доллара компаниями состоялись еще в среду (да и НБУ тогда продавал по 8,7 грн/$ — до 35% заявки), а в четверг с самого утра на продажу валюты стали практически все крупные экспортеры. Ее предложение заметно превышало спрос: компании старались использовать последний шанс и подороже продать выручку, импортеры же хотели купить бакс дешевле. Точку в этом противостоянии поставил "Ощадбанк", который вышел с продажей по 8,95 грн/$, и произошел психологический слом — продавцы начали снижать курсы, и в итоге все скатилось к 8,88 грн/$. Нацбанку даже не пришлось выходить с дополнительными продажами доллара, как в среду», — рассказал «Вестям» председатель правления одного из крупнейших банков.

СМИ быстро распространили новости о снижении безналичного курса, и на него начало реагировать население. «Люди стали активнее продавать наличный доллар: если в среду все наши отделения совокупно смогли выкупить у граждан мизер — до $2 тыс., то в четверг мы купили уже $100 тыс. А те клиенты, которые накануне оставляли заявки на крупные покупки наличного доллара, стали перезванивать и отказываться от своих заказов», — сообщил «Вестям» председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.

Средний курс продажи в кассах банков в пятницу будет находиться на уровне 8,8–8,9 грн/$, максимальный — 9–9,05 грн/$. При этом финансисты перестрахуются и поставят низкие курсы на покупку доллара у граждан — 8,75–8,78 грн/$.

Читайте такжеНБУ понизил официальный курс гривниНесмотря на начавшийся курсовой откат, банкиры сегодня дают достаточно сдержанные прогнозы. «Не думаю, что курс доллара теперь резко покатится вниз. Да, спекуляций больше быть не должно. Но удешевление доллара будет очень плавным. Сначала, скорее всего, курс опустится до 8,7–8,8 грн/$, потом немного ниже — до 8,67–8,73 грн/$. Этот рабочий диапазон закрепят на какое-то время. К нему все привыкнут, а вот уже после стабилизации политической ситуации в стране и выравнивания экономических процессов, уже может произойти откат в рабочий коридор 8,5–8,7 грн/$», — сказал «Вестям» совладелец банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат.

Более оптимистично настроен Дмитрий Гриджук. «Полагаю, ситуация на валютном рынке может выровняться за неделю с небольшим. Курс может вернуться к отметке 8,5 грн/$ — оптимальный вариант для госбюджета. Постепенно сойдет на нет и паника вкладчиков, люди уже начали возвращать свои сбережения на счета. Чтобы убедить тех, кто колеблется, мы планируем отменить штрафные санкции за досрочное расторжение депозитных договоров», — сказал он "Вестям".

Многое будет зависеть от антикризисной программы Нацбанка, которую он запустил в четверг, приняв два постановления — №48 и №49.