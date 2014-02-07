Украина погасит внутренние и внешние кредиты через 26 лет - Минфин

Согласно графику, наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет, с 2014 по 2018 годы, и к 2040 году платежи снизятся до 21,71 млрд грн, или до менее 1% от их общего объема.

Расходы на погашение и обслуживание кредитов в 2014 году составят 125,533 млрд грн, в том числе 79,605 млрд грн, или 63,41%, предусмотрено на погашение по внутреннему долгу, 45,929 млрд грн, или 36,59%, – по внешнему.

В разрезе кредиторов свыше половины платежей текущего года приходится на Международный валютный фонд – 24,490 млрд грн и на держателей ОВГЗ выпуска 2013 года – 34,020 млрд грн.

В 2015 году расходы на погашение и обслуживание кредитов по сравнению с предыдущим годом вырастут на 5,27%, или на 6,620 млрд грн, – до 132,153 млрд грн. В 2016-м – снизятся на 25,43%, или на 33,606 млрд грн, – до 98,547 млрд грн. В 2017-м – вырастут на 7,78%, или 7,66 млрд грн, – до 106,213 млрд грн. В 2018-м – снизятся на 28,76%, или на 30,552 млрд грн, – до 75,661 млрд грн. Далее предусмотрено непрерывное снижение платежей до 2040 года.

Читайте такжеПресс-секретарь Путина: оснований пересматривать финансовые договоренности с Украиной нет и не будетДанные по плановым поступлениям новых займов в графике не приводятся. В то же время, общая сумма по обслуживанию и погашению действующих кредитов до 2040 года составляет 719,288 млрд грн, или 89,990 млрд долл. по официальному курсу Национального банка Украины, что на 135,174 млрд грн, или на 16,912 млрд долл., превышает объем государственного и гарантированного государством долга на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте), с начала 2013 года - на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

17 декабря 2013 года в Москве во время заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина была достигнута договоренность о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долл. 24 декабря 2013 года. Второй транш, согласно ожиданиям правительства, должен был поступить в январе текущего года, и Кабмин одобрил выпуск двухлетних евробондов на 2 млрд долл. под 5% годовых 20 января, но средства РФ в январе не поступили.