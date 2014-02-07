Обвал рубля после небольшого перерыва продолжился

Банк России с 6 февраля сдвинул границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) на 5 коп. вверх до 34,45-41,45 руб. Центробанк поднимает границы двенадцатый раз подряд и третий — за февраль. С начала года границы передвинулись на 1,35 руб., пишут "Ведомости".

За январь ЦБ сдвигал границы шестнадцать раз. В декабре 2013 г. ЦБ повышал границы коридора восемь раз, в ноябре — семь раз, в октябре — один раз, в сентябре — три раза, в августе — шесть раз. На конец июля границы бивалютного коридора составляли 31,85-38,85 руб.

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