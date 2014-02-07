Объем торгов на межбанке за день упал вдвое

По данным НБУ, в том числе объем продажи долларов также сократился в 2,1 раза — до 1,278 млрд долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском рынке в четверг вырос до 8,708 грн/долл. с 8,1539 грн/долл. 5 февраля.

Читайте такжеДоллар на межбанке упал до уровня 8,60 грнКак сообщал УНИАН, объем торгов на межбанковском валютном рынке в среду, 5 февраля, составил 3,141 млрд долл. Из общего объема сумма продажи долларов составила 2,625 млрд долл.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 февраля на уровне 8,7080 грн/долл. Согласно новому курсу доллар подорожал на 71,5 копейки, или на 8,95%. Пересмотр официального курса проведен впервые за последние полтора года.

Нацбанк Украины для стабилизации ситуации на валютном рынке страны принял постановление относительно деятельности банков и проведения валютных операций, которое, в частности, предусматривает временные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины по отдельным операциям, определенные ограничения на сроки покупки уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.