Доллар на межбанке упал до уровня 8,60 грн

Цены на российскую валюту снизились – 0,2450/78, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5235/11,6610. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3561/63 (четверг - 1,3507/09), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

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