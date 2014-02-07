Доллар на межбанке упал до уровня 8,60 грн
10:48, 07 февраля 2014Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,5000/8,6000
В четверг Нацбанк на рынок не выходил
Цены на российскую валюту снизились – 0,2450/78, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5235/11,6610. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3561/63 (четверг - 1,3507/09), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
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