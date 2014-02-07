Отток средств из фондов, инвестирующих развивающиеся страны, достиг исторического рекорда

Отток средств из глобальных фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки, достиг исторического рекорда, что следует из отчета EPFR Global.

Фонды глобальных развивающихся рынков (GEM) испытали за последнюю неделю отток в $4,8 миллиарда. Как и неделей ранее, основная часть средств, $3,2 миллиарда, была выведена через ETF-фонды, при этом 95 процентов суммы обеспечили два крупнейших ETF, управляемые компаниями Blackrock и Vanguard, передает Reuters.

Инвесторы выводили деньги практически из всех региональных фондов, отслеживаемых EPFR Global. Против общего тренда новые поступления были отмечены в фондах Южной Кореи, которые привлекли $182 миллиона. Фонды Турции получили $10 миллионов.

Совокупный отток из всех фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки, достиг за неделю $6,4 миллиарда.