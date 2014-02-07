Аналитик назвал альтернативу вкладам в долларах

10:46, 07 февраля 2014
Финансы
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Цена золота определяется на международном рынке, поэтому данный актив более стабилен и предсказуем для хранения сбережений в отличие от доллара, курс которого подвержен влиянию политических или экономических шоков.

Золото может приносить доход своим владельцам не только за счет роста его цены

Об этом рассказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

"Цена золота в Украине напрямую привязана к его цене в Лондоне. В отличие от курса доллара, цена золота у нас не зависит от политических событий. Поэтому покупку золота сейчас можно рассматривать как альтернативу доллару, перспективы которого сегодня неясны. Очень сложно иметь дело с валютой, курс которой зависит от эмоций и чьих-то политических амбиций", — сказал Охрименко.

Читайте такжеЕвросистема за год сократила международные резервы на 21%Он добавил, что наиболее ликвидными "золотыми" сбережениями можно считать инвестиционные монеты, которые чеканит Национальный банк Украины, поскольку их можно не только выгодно купить, но и оперативно продать в случае необходимости — НБУ ежедневно выставляет котировки покупки-продажи таких монет, поэтому получить деньги за них можно в любой день.

"Что же касается золотых слитков, то их можно продать только банкам. А они могут ставить любые цены скупки золотых слитков, и эти цены не всегда выгодны для продавцов. Поэтому если и инвестировать деньги, то только в золотые инвестиционные монеты", — пояснил эксперт.

Кроме того, как отметил Охрименко, золото может приносить доход своим владельцам не только за счет роста его цены, но и в виде процентов: "Инвестиционные монеты и золотые слитки можно разместить на банковский депозит. И хотя проценты по золотым депозитам невысокие, но они всегда дополняют тот доход, который могут получить собственники золотых монет и слитков за счет разницы цен".

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