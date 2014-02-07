Аналитик назвал альтернативу вкладам в долларах

Об этом рассказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

"Цена золота в Украине напрямую привязана к его цене в Лондоне. В отличие от курса доллара, цена золота у нас не зависит от политических событий. Поэтому покупку золота сейчас можно рассматривать как альтернативу доллару, перспективы которого сегодня неясны. Очень сложно иметь дело с валютой, курс которой зависит от эмоций и чьих-то политических амбиций", — сказал Охрименко.

Читайте такжеЕвросистема за год сократила международные резервы на 21%Он добавил, что наиболее ликвидными "золотыми" сбережениями можно считать инвестиционные монеты, которые чеканит Национальный банк Украины, поскольку их можно не только выгодно купить, но и оперативно продать в случае необходимости — НБУ ежедневно выставляет котировки покупки-продажи таких монет, поэтому получить деньги за них можно в любой день.

"Что же касается золотых слитков, то их можно продать только банкам. А они могут ставить любые цены скупки золотых слитков, и эти цены не всегда выгодны для продавцов. Поэтому если и инвестировать деньги, то только в золотые инвестиционные монеты", — пояснил эксперт.

Кроме того, как отметил Охрименко, золото может приносить доход своим владельцам не только за счет роста его цены, но и в виде процентов: "Инвестиционные монеты и золотые слитки можно разместить на банковский депозит. И хотя проценты по золотым депозитам невысокие, но они всегда дополняют тот доход, который могут получить собственники золотых монет и слитков за счет разницы цен".