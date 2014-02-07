Нацбанк перешел к гибкому валютному курсу

Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке, заявила журналистам на брифинге в Нацбанке директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

“Вчера рынок откатился вниз и установился на уровне 8,7 грн/долл., и мы поставили курс 8,7 грн/долл.”, - сказала Щербакова.

По ее словам, это был болезненный шаг для Национального банка, но рано или поздно это нужно было сделать.

Читайте такжеНацбанк ограничит покупку иностранной валюты на межбанкеТакже Щербакова отметила, что пересмотр курса возможен ежедневно в зависимости от ситуации на рынке. “Он должен меняться каждый день... Если будет 8,6 грн/долл. — мы поставим 8,6 грн/долл.”, - сказала Щербакова.

Она подчеркнула, что это правильный шаг, давно ожидаемый инвесторами и рынком, и позиция НБУ является консолидированной позицией регулятора и коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 февраля на уровне 8,7080 грн/долл. Согласно новому курсу доллар подорожал на 71,5 копейки, или на 8,95%. Пересмотр официального курса проведен впервые за последние полтора года.

Согласно данным НБУ, наиболее существенная переоценка официального курса была проведена в период с сентября по декабрь 2008 года, когда регулятор понизил стоимость гривни к доллару в полтора раза – с 4,9 до 7,7 грн/долл. После этого курс изменялся незначительно, а с 9 июля 2012 года находился на неизменном уровне 7,9930 грн/долл.