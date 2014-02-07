Глава НБУ уверен, что ситуация на валютном рынке стабилизируется в ближайшее время

Нет оснований полагать, что дестабилизация валютного рынка может быть долговременным трендом. Об этом в ходе брифинга заявил глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

По словам банкира, НБУ, тем не менее, принял решение ввести ряд регуляторных мер, направленных на нормализацию обстановки. «В целом мы уверены, что в ближайшее время краткосрочный всплеск спроса на инвалюту ослабнет, рынок начнет работать более в узком коридоре курсовых колебаний. Как скоро это произойдет, зависит, в том числе, от наших с вами совместных действий», - сказал он.

По словам Игоря Соркина, «все участники рынка – Нацбанк, коммерческие банки, кредиторы и вкладчики банков – находятся в одном поле и заинтересованы в стабильном финансовом секторе».

«Мы уже переживали подобную ситуацию, но всегда находили выход. Думаю, что и сегодняшняя обстановка - не исключение. Чрезмерно острая реакция на происходящее, валютный ажиотаж, все это лишь на руку спекулянтам. В такой ситуации выигрывают только они, не стоит поддаваться их влиянию. Тем более, что с данного момента НБУ усиливает мониторинг и контроль за динамикой рынка для сокращения спекулятивных операций», - сообщил глава Нацбанка.

Он отметил, что с сегодняшнего дня регулятор временные правила, призванные стабилизировать рынок», - акцентировал он.

«Прежде всего, эти правила направлены на усиление прозрачности межбанковских операций юрлиц. И уже сейчас ощущается позитивный эффект от этих правил. При улучшении ситуации эти временные нормы будут отменены. Как и всегда, НБУ остается активным оператором валютного рынка для исполнения своей основной функции», - подчеркнул Соркин.

По его оценке, в последние годы банковская система Украины накопила достаточный опыт и запас прочности, а НБУ располагает всем инструментарием для урегулирования краткосрочной рыночной нестабильности.