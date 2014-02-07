Доллар на межбанке снизился уже до 8,55 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,5000/8,6000, к 12:00 цены снизились до 8,4500/8,5500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2450/78, к 12:00 цены понизились до 0,2436/65.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 34.6600 (-0.1545).

Читайте такжеНацбанк перешел к гибкому валютному курсуНа международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3561/63, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5235/11,6610, к 12:00 цены ушли вниз до 11,4605/11,6000.