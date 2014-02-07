Базовая дефляция в Украине за январь составила 0,1%

Базовая дефляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года составила 0,1% (БИПЦ – 99,9%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе 2014 года против января 2013 года зафиксирована инфляция 0,1% (БИПЦ – 100,1%).

Читайте такжеЦены производителей промпродукции в Украине за месяц выросли на 0,5%Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составила 0,5% и, таким образом, сохранилась на уровне, зафиксированном в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года. Инфляция в годовом выражении в январе 2014 года зафиксирована четвертый месяц подряд, в то время как с мая 2013 года фиксировалось нулевое или отрицательное значение индекса потребительских цен в отношении год к году.