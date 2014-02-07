В НБУ заявляют, что ограничения на валютном рынке носят временный характер

Ограничения Национального банка Украины на валютном рынке и в отношении счетов клиентов, которые вступают в действие с сегодняшнего дня, носят временный характер и будут отменены по мере стабилизации ситуации на рынке, заявила журналистам на брифинге в Нацбанке директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

“Все постановления, которые мы приняли, все действия, которые осуществлены, имеют временный характер. По мере стабилизации ситуации мы будем их сразу же отменять”, -сказала она.

Читайте такжеНБУ принимает ряд мер для стабилизации валютного рынкаТакже Щербакова подчеркнула, что данные меры являются превентивными, и в настоящее время ситуация на рынке не является критичной.

При этом она отметила, что ограничения по счетам клиентов не затронут операции со средствами физлиц.

“В рамках первого постановления мы будем проводить тендеры по поддержке ликвидности банков до 360 дней. Тоже как превентивная мера, которая будет применяться в случае необходимости, если у банков будут временные проблемы с ликвидностью... Второе постановление достаточно большое. И там несколько блоков вопросов, оно направлено на несколько сегментов, но в основном на работу банковской системы и юридических лиц. Физических лиц мы оставили вне зоны действия. Они должны работать в обычном режиме”, - сказала Щербакова.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины за январь 2014 года просел на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. Эксперты высказывали мнение, что к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

5 февраля к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., и таким образом, стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

С 7 февраля Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Также Нацбанк с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты.