Банкиры призывают Нацбанк бороться с незаконными «обменниками»

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) обратилась к Национальному банку с призывом активизировать борьбу с незаконными обменными пунктами, сообщила пресс-служба ассоциации.

Согласно сообщению, ассоциация обеспокоена функционированием в Украине многочисленных нелегальных пунктов обмена валют.

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Эксперты ассоциации, проанализировав опыт других стран в этой сфере, предлагают для детенизации рынка обмена наличной валюты обнародовать на сайте Нацбанка информацию о легально работающих обменных пунктах. Этой информацией смогут воспользоваться как рядовые потребители, так и сотрудники милиции для прекращения деятельности незаконных «обменников».

«Деятельность нелегальных пунктов обмена валюты... исключает эффективный контроль за оборотом иностранной валюты на территории Украины. Кроме того, деятельность нелегальных пунктов обмена валюты может привести к ненадлежащему использованию персональной информации клиентов обменных пунктов. Поэтому в Украине в последнее время распространяются мошеннические схемы использования копий чужих паспортов для получения кредитов и открытия предприятий на подставных лиц», - говорится в сообщении НАБУ.

В ассоциации также подчеркнули, что вследствие деятельности нелегальных пунктов обмена государственный бюджет недополучает поступления от операций купли-продажи иностранной валюты.

Эксперты ассоциация также считают целесообразным разрешить проведение операций купли-продажи иностранной валюты только в отделениях и кассах банков или же распространить на пункты обмена валют небанковских учреждений те нормативные требования к системе безопасности и инкассации, которые применяются к пунктам обмена валют при банковских учреждениях.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины для стабилизации ситуации на валютном рынке страны принял постановление относительно деятельности банков и проведения валютных операций, которое, в частности, предусматривает временные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины по отдельным операциям, определенные ограничения на сроки покупки уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

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