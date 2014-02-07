Samsung подписал патентное «перемирие» с Cisco

Один из крупнейших промышленных концернов в мире Samsung подписал соглашение с производителем сетевого оборудования Cisco, подразумевающее обмен текущими и будущими патентами компаний.

Как сообщается в пресс-релизе компании Samsung, IT-гиганты заключили «перемирие» сроком на 10 лет. По условиям сделки, на протяжении данного периода компании не будут подавать друг против друга патентные иски.

«Данный тип патентного соглашения снижает риск возникновения возможных судебных процессов и позволяет сосредоточится на инновациях для будущих продуктов и услуг», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с прошлого года Samsung подписал уже третье глобальное патентное соглашение. В 2013 году компания заключила «перемирие» с шведским производителем телекоммуникационного оборудования корпорацией Ericsson, а в январе этого года – с Google Inc.

Напомним, что уже несколько лет тянется патентное разбирательство между двумя крупнейшими в мире поставщиками смартфонов и планшетов - компаниями Samsung и Apple. В ноябре 2013 года суд Калифорнии обязал южнокорейский концерн выплатить Apple компенсацию в размере 290 млн долл.

Читайте такжеSamsung и Google подписали глобальное патентное соглашение Справка УНИАН. Samsung – один из крупнейших производителей высокотехнологичных компонентов, телеком-оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Компания основана в 1938 году. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея).

Компания Cisco – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, штат Калифорния. Количество сотрудников по всему миру превышает 65 тыс. человек.