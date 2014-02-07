Нацбанк ограничил продажу валюты физлицам на уровне 50 тыс. грн в месяц

Национальный банк Украины ограничил продажу валюты физическим лицам для дальнейшего перевода за рубеж на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Соответствующая норма закреплена постановлением Нацбанка №49 «О мерах относительно деятельности банков и проведения валютных операций»

«Временно разрешить банкам покупать иностранную валюту на межбанковском валютном рынке Украины по поручению физических лиц-резидентов и нерезидентов с целью перевода за пределы Украины по текущим валютным не торговым операциям в сумме, не превышающей в эквиваленте 50 000,00 (пятьдесят тысяч) гривень в месяц на одно физическое лицо», - говорится в постановлении.

Эти требования не распространяются на оплату расходов на обучение, оплату расходов на лечение в медицинских учреждениях другого государства, на оплату расходов на транспортировку больных, оплату расходов, связанных со смертью граждан за рубежом (транспортные расходы и расходы на погребение), переводы, которые осуществляются на основании приговоров, решений, определений и постановлений судебных, следственных и других правоохранительных органов, переводы, что осуществляются гражданами в случае выезда за границу на постоянное место жительства, переводы средств, полученных в качестве оплаты труда нерезидентами в Украине, пенсии и алименты.

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Согласно постановлению, банки также обязаны зачислять гривневые средства по заявкам юридических лиц и физлиц-предпринимателей на покупку иностранной валюты на отдельный счет. Эти средства могут быть использованы для фактической покупки валюты не ранее, чем на шестой операционный день после зачисления гривневых средств на этот счет. А до этого, на следующий операционный день после получения заявки на покупку валюты, банки обязаны подавать сводный регистр таких заявок в Национальный банк Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля вводит временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. Соответствующие ограничения предусмотрены Постановлением НБУ №49, которое повышает возможность прогнозирования пиковых нагрузок на валютном рынке, улучшает условия финансового мониторинга и не ограничивает использование гражданами их доходов и сбережений.