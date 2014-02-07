Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились почти на 13%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2013 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Их динамика в течение января 2014 была обусловлена ​​необходимостью своевременного выполнения государственных долговых обязательств в иностранной валюте (более 1,1 млрд долл. США), включая осуществление платежей в пользу Международного валютного фонда (0,65 млрд долл. США), а также проведение мероприятий по поддержке равновесия на валютном рынке», - говорится в сообщении регулятора.

Также сообщается, что объем интервенций Нацбанка в поддержку курса гривни в январе составил 1,7 млрд долл.

Согласно данным на сайте регулятора, в январе, по сравнению с предыдущим месяцем, резервы в иностранной валюте выросли на 2,690 млрд долл., или 14,34%, - до 16,069 млрд долл., резервная позиция в МВФ сохраняется на уровне 0,03 млн долл., специальные права заимствования выросли на 15,22 млн долл., в 2 раза - до 31,23 млн долл., золото увеличилось на 64,26 млн долл., или 3,91%, до 1,704 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл., больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл.

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

Национальный банк Украины в декабре 2013 года продолжил практику валютных интервенций, направил на поддержку гривни 942 млн долл., что на 142 млн долл., или на 17,75%, больше объемов предыдущего месяца в 800 млн долл.