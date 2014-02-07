Украина за месяц потеряла почти $3 млрд золотовалютного запаса

Объем международных резервов по состоянию на 1 февраля 2014 года составил 17,8 млрд. долл. США (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Их динамика в течение января 2014 года была обусловлена необходимостью своевременного выполнения государственных долговых обязательств в иностранной валюте (более 1,1 млрд. долл. США), включая осуществление платежей в пользу Международного валютного фонда (0,65 млрд. долл. США), а также проведение мероприятий по поддержанию равновесия на валютном рынке.

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В течение января 2014 года Национальный банк Украины увеличил свое присутствие на межбанковском валютном рынке, применив имеющиеся у него механизмы и инструменты валютной стабилизации. Отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка України составило 1,7 млрд. долл. США.

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