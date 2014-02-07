Доллар снизился до 8,54 грн

В пятницу, 7 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,5300/8,5400 грн/долл. с 8,4500/8,5500 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,5730/11,5910 грн/евро с 11,4605/11,6000 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3555/1,3590.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,2454/0,2460 грн/рубль с 0,2436/0,2465 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7100 (-0,1045).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,7800/8,8800 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,8490/11,9880 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2550/0,2562 грн/рубль.

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Национальный банк Украины на 7 февраля установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 8,7080 грн/долл. Согласно новому курсу доллар подорожал на 71,5 копейки, или на 8,95%. Пересмотр официального курса проведен впервые за последние полтора года.

Нацбанк Украины принял постановление о мерах по деятельности банков и проведению валютных операций с целью стабилизации на валютном рынке страны, которое, в частности, предусматривает временные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины по отдельным операциям, определенные ограничения на сроки покупки уполномоченными банками иностранной валюты по поручению юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

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