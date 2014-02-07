Банкиры позитивно оценивают переход Нацбанка к гибкому курсообразованию

Установленный Национальным банком Украины официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 8,7080 грн/долл. соответствует ситуации на валютном рынке, и переход к формированию курса на основании среднерыночного является позитивным, сообщили сегодня журналистам представители крупных и крупнейших банков на брифинге в НБУ.

«Официальный курс на сегодня стал 8,708 грн/долл. Он отражает сегодняшнюю ситуацию», – сказал глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет. Он отметил, что в результате сворачивания политики монетарного смягчения США валюты ряда стран испытывают давление, и поэтому надо было ввести гибкое курсообразование еще раньше, 2-3 месяца назад. «Для экономики это очень важно. Так как наши с вами зарплаты зависят от того, как будет работать экономика», - добавил он.

«Наконец мы увидели в официальном курсе реалии экономики. Курс 8,708 отражает тот баланс на рынке, который сложился вчера", – согласился с коллегой глава правления банка «Надра» Дмитрий Зинков. Он отметил, что банкиры обсуждали, насколько такой курс является экономически обоснованным, и мнения расходятся. «Мое мнение, что реальный рыночный курс ниже 8,7, и где он окажется, рынок покажет, но сегодня межбанк открылся ниже отметки 8,7», - добавил он.

«Главное историческое решение - Нацбанк наконец-то устранил двойственность валютного курса. Рыночный и официальный курс стали едиными», – добавил старший советник «Альфа-Банка» (Украина), глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек. Он отметил, что ранее курс был сдерживающим фактором в экономике, и выразил надежду, что курс Нацбанка и далее будет «гибким». «Важно, чтобы колебания были и в сторону ослабления, и в сторону укрепления. И тогда жизнь покажет, каким должен быть обменный курс», - добавил он.

В то же время, Шпек отметил, что влияние гибкости валютного курса на повышение конкурентоспособности экономики имеет краткосрочный положительный эффект. «Только девальвацией «вытянуть» все проблемы, которые есть в нашей экономике, невозможно. Чрезвычайно важно, чтобы за Национальным банком свое слово сказало правительство относительно ускорения экономических реформ», - добавил Шпек.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

Вчера, 6 февраля, Нацбанк впервые за последние полтора года пересмотрел официальный курс гривни к доллару, понизив его до 8,7080 грн/долл. с 7,9930 грн/долл.