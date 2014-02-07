В НБУ просят украинцев не поддаваться на валютную панику

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

«В последнее время появилась определенное напряжение на межбанковском валютном рынке. Оно связано с ситуативным сочетанием ряда внутренних и внешних факторов. Сейчас нет оснований утверждать, что это - долгосрочный тренд. Мы уверены, что в ближайшее время краткосрочный избыточный спрос на валюту снизится. Рынок начнет работать в более узком коридоре курсовых колебаний», - сказал он.

Читайте такжеОбъем торгов на межбанке за день упал вдвоеГлава Нацбанка отметил, что и банки, и их вкладчики заинтересованы в стабильном финансовом секторе.

Соркин напомнил, что подобные события Украина уже переживала, при этом отметив, что страна вышла из них достойно.

«Надеюсь нынешняя ситуация - не исключение. Чрезмерная реакция на любые рыночные события на руку только спекулянтам. Не стоит поддаваться их влиянию», - подчеркнул он.