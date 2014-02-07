Нацбанк Украины потратил на поддержку гривни $1,7 млрд

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в январе составил 1,7 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

«Нацбанк Украины увеличил свое присутствие на межбанковском валютном рынке, применив имеющиеся у него механизмы и инструменты валютной стабилизации. Отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка Украины составило 1,7 млрд долл.», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в декабре 2013 года направил на поддержку гривни 942 млн долл. валютных интервенций, что на 17,75% больше объемов предыдущего месяца в 800 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2014 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8% меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

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