Решение Нацбанка о переходе на гибкий курс гривни сможет стабилизировать ситуацию - экономист

Такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

«До этого времени Нацбанк жестко фиксировал официальный обменный курс гривни к доллару, поэтому люди привыкли к нему. И сейчас, когда гривня пошатнулась, они запаниковали. Но бояться колебаний не стоит - вспомните, что в 2009 году они были еще больше и после этого курс все равно стабилизировался», - объяснил эксперт.

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А.Жолудь напомнил, что в соседней России колебания курса бывают гораздо существеннее, чем у нас, и это не мешает развитию экономики страны. «Я не говорю, что курс нужно сделать неуправляемым. Он контролируется регуляторами и в России, и в Польше. Но не нужно бояться его незначительных колебаний», - сказал эксперт. Гибкий курс, по словам экономиста, уравновесит сам себя и ситуация на валютном рынке стабилизируется.

Остальные административные методы госрегуляции, по мнению эксперта, будут иметь лишь краткосрочный эффект, убрав временный спрос, и поспособствуют стабилизации курса гривни в меньшей степени.

Напомним, что сегодня Нацбанк заявил о переходе к плавающему курсу гривни и впервые за полтора года изменил официальный курс национальной валюты к доллару США.