Решение Нацбанка о переходе на гибкий курс гривни сможет стабилизировать ситуацию - экономист

18:06, 07 февраля 2014
Финансы
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Гибкий курс, по словам экономиста, уравновесит сам себя и ситуация на валютном рынке стабилизируется.

Ситуация на валютном рынке может скоро стабилизироваться, Reuters

Такое мнение высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

«До этого времени Нацбанк жестко фиксировал официальный обменный курс гривни к доллару, поэтому люди привыкли к нему. И сейчас, когда гривня пошатнулась, они запаниковали. Но бояться колебаний не стоит - вспомните, что в 2009 году они были еще больше и после этого курс все равно стабилизировался», - объяснил эксперт.

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А.Жолудь напомнил, что в соседней России колебания курса бывают гораздо существеннее, чем у нас, и это не мешает развитию экономики страны. «Я не говорю, что курс нужно сделать неуправляемым. Он контролируется регуляторами и в России, и в Польше. Но не нужно бояться его незначительных колебаний», - сказал эксперт. Гибкий курс, по словам экономиста, уравновесит сам себя и ситуация на валютном рынке стабилизируется.

Остальные административные методы госрегуляции, по мнению эксперта, будут иметь лишь краткосрочный эффект, убрав временный спрос, и поспособствуют стабилизации курса гривни в меньшей степени.

Напомним, что сегодня Нацбанк заявил о переходе к плавающему курсу гривни и впервые за полтора года изменил официальный курс национальной валюты к доллару США.

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