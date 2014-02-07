НБУ: Установленный курс валют позволяет удерживать инфляцию на низком уровне

Установленный Национальным банком Украины официальный курс гривни к доллару в комплексе с имеющимися инструментами регулятора позволяет удерживать инфляцию на низком уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова на брифинге в Нацбанке.

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«Тот уровень курса, который сегодня есть, при тех расчетах и моделях, которые мы используем, позволяет держать инфляцию, внутреннюю ценовую стабильность, в однозначной величине. И будем рассчитывать на то, что мы с этой задачей справимся», - сказал Щербакова.

Представитель Нацбанка отметила, что на ценовую стабильность влияют инфляция, как внутренний фактор, и валютный курс, как внешний. «На грани работы этих двух инструментов и определяется ценовая стабильность», - пояснила она.

Щербакова напомнила последние данные статистики, согласно которым инфляция в Украине в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года замедлилась до 0,2% с 0,5%, а в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, составила 0,5%.

«Там у нас нет проблем, мы находится в низкой инфляционной среде. Согласно исследованиям мировых банков, того же МВФ, очень низкая инфляция - это тоже не очень хорошо для экономики. Это как температура тела - она должна быть в норме, но не низкая», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь официальный курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного курса на межбанковском рынке.

6 февраля Нацбанк впервые за последние полтора года пересмотрел официальный курс гривни к доллару, понизив его до 8,7080 грн/долл. с 7,9930 грн/долл.