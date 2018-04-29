Баланс недели: ЧП на валютном рынке и неопределенность со «спасателем»

Основные события минувшей недели происходили на финансовом рынке. Курс гривни стремительно падал. В среду, 5 февраля, он достиг минимума с декабря 2008 года - 9,0/9,4 грн/долл. Нацбанк дважды за неделю выходил на рынок с интервенциями для поддержания нацвалюты, на что потратил 1,7 млрд долл. Действия регулятора немного ослабили давление на валютном рынке, но ситуация оставалась напряженной. Власти уверяли, что причин для волнения нет, все проблемы списывались на политический кризис. Об этом говорил на заседании Кабмина и.о. премьер-министра Сергей Арбузов. В Нацбанке тоже уверяли, что фундаментальные экономические причины для девальвации отсутствуют.

Эксперты ЧП поясняют выполнением фиктивных импортных контрактов и активным выводом капитала из страны.

«Это происходит, скорее всего, из-за выполнения фиктивных импортных контрактов или обязательств перед внешними контрагентами… Кто-то сознательно активно начинает выводить валюту из Украины… Правительству и Нацбанку необходимо срочно отреагировать на ситуацию. Не выходить со сказками о вине Майдана, а действительно что-то делать», - заявлял бывший и.о. министра финансов Игорь Уманский.

С ним согласен глава УСПП Анатолий Кинах: «Происходит беспрецедентная утечка капиталов. Такая ситуация, в том числе, является следствием политического обострения и представляет очень серьезную угрозу экономической безопасности Украины. Консолидируя свои силы, государство должно сделать все, чтобы вернуться в «валютный коридор», заложенный в бюджете, и не допустить падения национальной валюты».

Понимая, что гривня перешла допустимый рубеж падения, а это чревато сокрушительными потерями для золотовалютных резервов, которые на 1 февраля составили 17, 8 млрд долл. – упали ниже критического отметки 23 млрд долл. (или стоимость трехмесячного объёма импорта товаров и услуг) – Нацбанк переходит к решительным действиям. Регулятор впервые за полтора года изменил официальный курс - 8,7 грн/долл. К подобному шагу он в последний раз прибегал 9 июля 2012 года (до 7,993 с 7,9925 гривни). Таким образом, американская валюта подорожала на 8,95%. Кроме того, НБУ ввел ряд мер, резко ограничивающих проведение операций со счетами клиентов и по покупке валюты. При этом Нацбанк уверяет, что нововведения носят исключительно временный характер и не создадуют ощутимых проблем для бизнеса, но усложнят валютные спекуляции.

Ситуацию с гибким курсом разъяснила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова. По ее словам, пересмотр курса возможен ежедневно в зависимости от ситуации на межбанке. «Он должен меняться каждый день... Если будет 8,6 грн/долл. - мы поставим 8,6 грн/долл.», - сказала Щербакова, добавив, что это был болезненный шаг для Нацбанка, но рано или поздно его нужно было сделать, причем этого ожидали и инвесторы, и рынки.

Действительно, Международный валютный фонд с самого начала сотрудничества с Украиной рекомендовал регулятору «отпустить» гривню. Правда, МВФ советовал сделать это постепенно, чтобы процесс был пережит как бизнесом, так и населением безболезненно.

Но причины для сиюминутного решения у НБУ были и, в первую очередь, экономические.

«Причины, безусловно, макроэкономические. Эти проблемы не решали, откладывали в долгий ящик, и курс «выстрелил». Если экономика стагнирует, то один из главных инструментов для преодоления стагнации – регулирование курса, когда курс меняется рынком», - подчеркивает руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

По мнению банкиров, эффект от гибкого курса, безусловно, будет положительным.

«Главное историческое решение - Нацбанк наконец-то устранил двойственность валютного курса. Рыночный и официальный курс стали едиными», – отмечает старший советник «Альфа-Банка» (Украина), глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек. По его словам, «важно, чтобы колебания были и в сторону ослабления, и в сторону укрепления. И тогда жизнь покажет, каким должен быть обменный курс».

Между тем, по мнению Шпека, влияние гибкости валютного курса на повышение конкурентоспособности экономики будет краткосрочным. «Только девальвацией «вытянуть» все проблемы, которые есть в нашей экономике, невозможно. Чрезвычайно важно, чтобы за Национальным банком свое слово сказало правительство относительно ускорения экономических реформ», - сказал он.

Но на валютном рынке прогресс заметен - к закрытию торгов пятницы на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,5300/8,5400 грн/долл.

В ожидании сюрпризов

Теперь главный вопрос – что будет с ценами. В НБУ уверяют, что новый официальный курс гривни к доллару в комплексе с имеющимися инструментами регулятора позволяет удерживать инфляцию на низком уровне.

«Тот уровень курса, который сегодня есть, при тех расчетах и моделях, которые мы используем, позволяет держать инфляцию, внутреннюю ценовую стабильность, в однозначной величине. И будем рассчитывать на то, что мы с этой задачей справимся», - сказал представитель Нацбанка Елена Щербакова, добавив, что на ценовую стабильность влияют инфляция как внутренний фактор, и валютный курс как внешний.

По мнению руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, уровень потребительской инфляции зависит от поведения покупателей. «Поведение цен зависит от реакции потребителей. Либо они согласятся с повышением цен и будут покупать товары, что отразится на показателях инфляции. Либо потребители будут избегать таких товаров и переключаться на другие, более дешевые, и таким образом скорректируют повышение цен. Не очевидно, что девальвация приведет к инфляции в целом», - сказал эксперт.

Выбор, конечно, за покупателем, но согласно народной «мудрости» - когда дорожает топливо, дорожает все, даже самое дешевое. И первые «ласточки» уже есть: ряд АЗС повысили цены на бензин в среднем на 10 копеек за литр. Эксперты не исключают, что цены продолжат повышаться повсеместно в связи с девальвацией гривни и истощением запасов топлива по более низкой стоимости.

«Ситуация достаточно неприятная. Потому что в цене топлива 90% имеет валютная составляющая. 55% - стоимость нефти для нефтепродуктов, которые мы импортируем. И еще 30-33% - налоги. Акцизный сбор, в частности, у нас номинирован в евро. Поэтому для рынка нефтепродуктов валютные колебания всегда очень неприятный фактор, дестабилизирующий», - сказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Сдержать подорожание может только тот фактор, что в зимний период все происходит достаточно медленно из-за снижения спроса на топливо. Но весна не за горами. Так что – впереди украинцев ждет масса сюрпризов.

О везунчиках

Но, как говорят – кому война, а кому мать родна. Ослабление гривни положительно повлияло на котировки акций некоторых крупных ориентированных на экспорт украинских компаний.

Как отметил в инвесткомпании Eavex Capital, ситуация с котировками наиболее ликвидных акций показывает, что даже при девальвации гривни ценные бумаги крупных предприятий с валютной выручкой продолжают пользоваться спросом, что свидетельствует о их развитии. А экспортно ориентированные металлургические заводы даже выиграют от умеренного ослабления национальной валюты.

Что ж, можно искренне порадоваться за наших металлургов, хотя эксперты предупреждают - выигрыш ориентированных на экспорт металлургов от девальвации гривни - в виде роста выручки и снижения себестоимости продукции в долларовом эквиваленте - будет краткосрочным. Генеральный директор предприятия «Донецксталь» - металлургический завод» Александр Шаповалов поясняет это тем, что дальнейшая девальвации нацвалюты может привести к росту цен на сырье и повышению зарплат занятых в металлургическом секторе рабочих.

На паперти…

Вывод напрашивается один - ситуация в Украине форс-мажорная. Экономика – в штопоре, необходимо срочное принятие реформаторских мер для преодоления, в том числе финансового кризиса. То есть, без внешних заимствований не обойтись. Но их выделение зависает из-за затянувшегося политического конфликта - вопрос формирования правительства, что тесно переплетается с возвращением к Конституции 2004 года, остается открытым. На следующей неделе нардепы решили провести внеочередную сессию для разрешения этих первостепенных проблем, но только если продвинутся в поиске компромисса. Хотя, времени для поиска уже почти не осталось.

И если у народных избранников что-то получится, то есть надежда на поддержку Запада. Европейский парламент на минувшей неделе принял специальную резолюцию, в которой призвал ЕС, США, Международный валютный фонд и другие финансовые учреждения продолжать готовить пакет финансовой помощи Киеву для преодоления экономического кризиса в стране.

Также в резолюции евродепутаты поприветствовали и выразили поддержку работе, «которая осуществляется ЕС и США по созданию ощутимого краткосрочного пакета помощи Украине, который должен быть предложен новому временному правительству Украины, дабы облегчить тяжелую ситуацию с платежами».

Заместитель Государственного секретаря США по вопросам Европы и Азии Виктория Нуланд, которая на минувшей неделе находилась с визитом в Украине, уверила - поддержка со стороны США и МВФ будет существенной, но «никто не будет оказывать экономическую поддержку - ни США, ни МВФ, ни Европа - нереформированной Украине».

От помощи не отказывается и Россия, она подтвердила свои намерения продолжить финансовые траншы 15 миллиардного кредита, но при обещании Киевом не сворачивать с пути тесного сотрудничества. Кстати, президент Виктор Янукович отбыл в Сочи, там он примет участие в открытии зимней Олимпиады. Ну и, конечно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, во время общения будет решаться вопрос формирования правительства, так как Москве небезразличен его состав (читать – курс интеграции Украины). Она уже намекнула на его желаемую целеустремленность, напомнив о долге «Нафтогаза» за поставленный российский газ в 2013 году и январе 2014 года, который перевалил за 3 млрд долл. Как решится эта проблема, покажет время.

Нана Черная (УНИАН)