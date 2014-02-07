Курс гривни будет зависеть от политической ситуации и переговоров с Россией и МВФ - банкир

Об этом заявил управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман, комментируя ситуацию на валютном рынке.

«Курс, который держался неизменным с 9 июля 2012 года (7,9930) был повышен до 8,7080 (+9%). Одновременно Нацбанк задал желаемый для себя уровень, на котором он видит стабилизацию курса. Плюс НБУ ввел временные ограничения на покупку безналичной инвалюты, которые в первую очередь ударят по спекулянтам.

Тем временем, по словам эксперта, регулятору удалось отбить спекулятивную атаку на гривну.

Читайте такжеНБУ: Установленный курс валют позволяет удерживать инфляцию на низком уровне

В результате, на межбанке гривна вернулась к 8,8 за доллар против выше 9 гривен за доллар днем ранее.

«Это, конечно же собьет панические настроения как минимум до понедельника. Дальнейшее же развитие событий на валютном рынке будет зависеть от гривневой ликвидности, политической ситуации и продвижения договоренностей с Россией и МВФ. И хорошо хотя бы то, что официальный курс стал ближе к реальности. Это, кстати, приближает к соглашению с МВФ», - подчеркнул финансист.