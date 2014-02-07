Fitch понизило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с отрицательным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте понижен с уровня "C" до "B".

Агентство отмечает, что факторами, повлиявшими на понижение рейтинга Украины, стали возрастание политического конфликта, ухудшение доступа к внешнему финансированию, снижение международных резервов.

Как сообщал УНИАН, 29 января Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» в связи со сложной политической ситуацией, прогноз — «негативный».

3 февраля международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровне Caa2 с Caa1 с негативным прогнозом.