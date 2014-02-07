Прибыль банков Украины за год снизилась в 3,5 раза

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

"Прибыль по системе банков на 1 января 2014 года составила 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

По информации регулятора, доходы банков Украины за 2013 год по сравнению с 2012 годом выросли на 12,3% - до 168,9 млрд грн, расходы - на 15,0%, до 167,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно январским предварительным оценкам Независимой ассоциации банков Украины, прибыль банковской системы в 2013 году составила около 2,5 млрд грн.

По результатам анализа отчетности за 2013 год по национальным стандартам украинских банков из групп крупнейших и крупных по объему активов, наибольшие показатели прибыли по итогам года у «ПриватБанка», «Укргазбанка» и «Райффайзен Банка Аваль» в размере 1,873 млрд грн, 1,002 млрд грн и 730,045 млн грн соответственно. В то же время «Проминвестбанк», банк «Форум» и «ВТБ Банк» показали наибольшие убытки по итогам года в 2,577 млрд грн, 976,146 млн грн и 194,042 млн грн соответственно.

По оценкам опрошенных УНИАН банкиров, в 2013 году банки продолжали очистку портфеля проблемной задолженности, в то время как объемы выдачи новых кредитов бизнесу были ограничены финансовым здоровьем компаний, что и привело к снижению показателей прибыли.

В 2012 году банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имели 183 банка Украины, в т.ч. один - лицензию санационного банка.