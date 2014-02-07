Центры обслуживания налогоплательщиков Киева в субботу будут работать в продленном режиме

Столичные центры обслуживания налогоплательщиков в субботу, 8 февраля, будут работать в продленном режиме до 20.00 или до последнего клиента, а в понедельник, 10 февраля, начнут работу на час раньше — в 8.00 с целью исключения лишнего ажиотажа, очередей и неудобств в период подачи годовой отчетности, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

“В связи с предельной датой подачи годовой налоговой отчетности, которая приходится на 10 февраля 2014 года, столичные центры обслуживания налогоплательщиков будут работать 8 февраля 2014 года с продленным графиком работы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее министр доходов и сборов Александр Клименко поручил руководителям Главных управлений министерства в регионах создать максимально удобные условия для подачи годовых налоговых деклараций и обеспечить работу центров обслуживания налогоплательщиков в усиленном режиме.

Столичные центры обслуживания налогоплательщиков Миндоходов в обычном режиме работают с 9.00 до 18.00 в понедельник, среду, пятницу и с 9.00 до 20.00 во вторник и четверг. В субботу столичные центры работают с 9.00 до 16.00, воскресенье — выходной день.