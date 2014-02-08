Банкиры рассказали о ближайших перспективах гривни

«Повышение официального курса гривны, и приближение его к реальным котировкам на безналичном рынке, положительно отразиться на госбюджете. Благодаря росту объема валютной выручки, увеличится база налогообложения», — в частности заверил первый заместитель председателя правления, член правления UniCredit Bank Сергей Маноха, пишут "Вести".

Главное, чего опасаются финансисты, так того, что центробанк закрепит официальный курс на новой отметке, и тот снова надолго станет неподвижным. На 7 февраля его установили на уровне 8,7 грн/$ после того, как более полутора лет он простоял на уровне 7,99 грн/$.

«Это историческое решение — Нацбанк наконец-то устранил двойственность валютного курса. Рыночный и официальный курс стали едиными. Главное теперь, чтобы новый уровень не забетонировали на годы. А чтобы он двигался вслед за колебаниями на межбанке, и в понедельник-вторник мы уже увидели новые значения официального курса», — подчеркнул старший советник Альфа-Банка (Украина), глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

Директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова заявила, что отныне официальный курс гривны к доллару станет меняться ежедневно. А самое главное — он будет соответствовать текущим реалиям безналичного валютного рынка.

Эксперты уверены, что изменение официального курса назрело давно, равно как и ограничения по покупке-продаже валюты на межбанке.

«Сложившийся на валютном рынке курс, отражает ситуацию в экономике страны, и экономике мира в целом. Из-за ограничения программы количественного смягчения Федеральной резервной системой США (ее объем сократили сразу на $10 млрд, до $75 млрд — Авт.) и уменьшения притока долларовой массы, серьезное давление испытали валюты развивающихся стран. Курс лиры просел на 15%, рубля — на 9%. Мы пострадали вслед за соседями, и тоже ощутили давление на курс своей нацвалюты. И то, что сегодня предпринял Нацбанк, нужно было делать намного раньше — 2-3 месяца назад. Повлияли на ситуацию и политические события», — объяснил председатель правления Приватбанка Александр Дубилет.

Финансисты уверены, что официальный и безналичный курс гривны еще откатятся.

«Мы увидели в официальном курсе 8,7 грн/$ текущие реалии экономики, он отображает и нынешнее состояние торгового баланса. Хотя реальный курс гривна-доллар, с моей точки зрения, должен быть ниже отметки 8,7 грн/$. И откат обратно неизбежен. Конечно, к 8,0 грн/$ мы не вернемся, но все же гривна укрепится», — уверен председатель правления банка «Надра» Дмитрий Зиньков.

Курсовые изменения эксперты ожидают уже в понедельник.

«Завтра курс могут откорректировать до 8,54-8,55 грн/$ — это будет отражать реальную ситуацию на валютном рынке. Это 20-30 копеек меньше, чем было совсем недавно», — отметил председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов.

Напомним, что постановление НБУ №49 усложняет процедуру покупки безналичной валюты: банки больше не могут в один и тот же день завести гривну на счет и купить за нее безналичную валюту. Покупку доллара позволяется совершать лишь на шестой день после того, как банк отправит гривну. Такой механизм замедляет увеличение роста на валюту на межбанке, и замедляет скорость прохождения платежей.

Также новый документ Нацбанка временно запрещает покупку на межбанке валюты по трем причинам: для досрочного погашения иностранным кредиторам валютных кредитов и финансовой помощи, для частичного покрытия резервов страховых компаний и для осуществления иностранных инвестиций украинскими компаниями.

Самое же главное — банкам запрещается покупать валюту для граждан более чем на 50 тыс. грн, если она после этого будет перечисляться за границу. Из этого правила будет лишь несколько исключений: ограничение не коснется заграничных платежей за обучение, лечение, похороны, судебные издержки, пенсий и соцплатежей.

Все эти меры позволят резко сократить вывод капитала из Украины, начавшийся из-за политической нестабильности еще в конце 2013 года.