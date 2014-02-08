S&P понизило прогноз по рейтингу Турции

Рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о решении снизить прогноз по суверенному кредитному рейтингу Турции со “стабильного” до “негативного”. По мнению аналитиков S&P, Турции угрожают риски “жесткой посадки” экономики в условиях “повышенной неопределенности”, сообщают "Вести.ru".

Оценка долговых обязательств Турции со стороны S&P осталась прежней, на уровне "BB+". Это на одну ступень ниже инвестиционного рейтинга по версии S&P. Снижение прогноза по рейтингу означает повышенную вероятность понижения рейтинга в дальнейшем.

По оценкам экспертов S&P, “в Турции сложились условия повышенной неопределенности в финансовой сфере, что может привести к негативным последствиям для экономики страны и снизить ее долгосрочный потенциал экономического роста”.

Два других крупных рейтинговых агентства – Fitch и Moody's – сохраняют оценку долговых обязательств на инвестиционном уровне. Агентство Fitch повысило рейтинг Турции до "инвестиционного" – в 2012 г., Moody's – в 2013 г.