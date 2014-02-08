Третий пакет помощи Афинам не понадобится - глава Минфина Греции

С точки зрения министра финансов Греции Янниса Стурнараса, Афинам не понадобится третий пакет финансовой помощи со стороны международных инвесторов. "У нас достаточно денег", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Немецкая волна".

Стурнарас подчеркнул, что первичный профицит госбюджета (превышение доходов над расходами до выплаты процентов) оказался "гораздо выше, чем ожидалось". В конце января греческий премьер Антонис Самарас сообщил о первичном профиците за 2013 год в размере 1 миллиарда евро.

Вместе с тем глава греческого Минфина надеется, что страны еврозоны примут решение о продлении срока погашения уже предоставленных Афинам кредитов до выборов в местные органы власти и Европарламент, которые пройдут в Греции в мае. В противном случае в стране могут одержать верх радикальные силы, предупредил Стурнарас.

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В то же время в Европейском статистическом ведомстве считают преждевременными сообщения греческого правительства об успехах за прошлый год. "Еще нет никаких достоверных цифр о дифиците и уровне госдолга за 2013 год", - сказал в интервью газете генеральный директор ведомства Вальтер Радермахер.

Данные за четвертый квартал будут собираться вплоть до конца марта, и только тогда Евростат сможет рассчитать новую задолженность. "До того времени любые объявляемые цифры являются чистой спекуляцией", - заявил Радермахер.

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