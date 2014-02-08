Nokia и HTC подписали соглашение о сотрудничестве

Тайваньский производитель смартфонов HTC сообщил во вторник о подписании соглашения о сотрудничестве с финской Nokia, пишет Газета.ru со ссылкой на Agence France-Presse. Оно касается сотрудничества в области технологий и патентования и призвано закончить все патентные споры между двумя компаниями.

HTC заплатит Nokia за то, чтобы пользоваться их патентами. Nokia получит от HTC портфолио патентов на LTE. Полные условия сделки не разглашаются, однако компании заявляют, что рассмотрят и дальнейшие выгоды от сотрудничества.

«У Nokia одно из самых выдающихся портфолио патентов в нашей отрасли. HTC, в свою очередь, является пионером в ряде патентов по смартфон-технологиям, и мы рады начать взаимодействие с Nokia в этом направлении», — заявила Грейс Ли, главный юрисконсульт HTC.

Nokia начала патентную войну с HTC в 2012 году и подала более 50 исков по всему миру. Суды признали вину HTC в нарушении четырех патентов Nokia.

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