МВФ прогнозирует рост ВВП Армении на 4-5%

Рост ВВП Армении в 2014-2015 годах, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), составит 4-5%, заявила постоянный представитель МВФ в Армении Тереза Дабан на конференции "Рынок капитала Армении: новые возможности и вызовы" в городе Цахкадзор, передает РИА Новости.

"Армения вновь возвращается к обеспечению роста экономических показателей. И хотя 2013 год был сложным годом для страны, тем не менее, в течение 2013 года Армения смогла обеспечить положительные показатели, и макроэкономическая стабильность в этом аспекте сыграла свою роль", - цитирует Дабан армянское информагентство "АРКА".

В госбюджете Армении на 2014 год заложены показатели реального роста ВВП в размере 5,2%, а инфляция - в размере 4% (плюс-минус 1,5%).