Виртуальная валюта bitcoin объявлена в России вне закона

Bitcoin в России объявлен вне закона. Такой вердикт вынесла Генпрокуратура по результатам заседания экспертной группы при участии представителей Центробанка, ФСБ и МВД.

Основным недостатком криптовалюты считается возможность ее использования в преступных целях, сообщают Вести Экономика.

Российские власти считают, что bitcoin отлично подходит для отмывания денег, финансирования террористических организаций, при этом контролировать его распространение чрезвычайно трудно, а значит, криптовалюта является угрозой.

Официальное заявление Генпрокуратуры от 6 февраля звучит так: "Анализирование ситуации с обращением криптовалют (так называемых виртуальных валют) показывает рост к ним интереса, в том числе в целях легализации полученных преступным путем доходов".

Согласно российскому законодательству рубль является единственной официальной валютой Российской Федерации, а значит, bitcoin можно считать "заменителем" настоящих денег. Поэтому власти четко дали понять, что использование bitcoin как организациями, так и частными лицами, незаконно.

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В прошлом месяце Банк России предостерег граждан и юридические лица, в том числе и кредитные организации, от использования "виртуальных валют", в частности биткоинов.

"По виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых виртуальных биржах и несут высокий риск потери стоимости", - говорится в сообщении регулятора.

Bitcoin переживает не лучшие времена. На долларовых биржевых площадках стоимость криптовалюты опустилась до $650. А одна из главных bitcoin-бирж, расположенная в Японии Mt.Gox, заявила, что приостанавливает денежные выплаты держателям bitcoin.