Доллар на открытии межбанка установился на уровне 8,55 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4500/8,5500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Цены на российскую валюту упали – 0,2428/57, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4645/11,6045.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3641/43.

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В четверг Нацбанк выходил на рынок с покупкой американской валюты по курсу 8,5400.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,5300/8,5400 грн/долл. с 8,4500/8,5500 грн/долл. на 12:00.