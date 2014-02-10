Доллар на межбанке снизился до 8,46 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4500/8,5500, к 12:00 цены снизились до 8,4200/8,4600, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4645/11,6045, к 12:00 сузился спрэд до 11,4755/11,5340.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2428/57, к 12:00 цены упали до 0,2415/28.

В России курс доллар-рубль поднялся и к 12:00 установился на уровне 34.7915 (+0.0785).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3641/43, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,5300/8,5400 грн/долл. с 8,4500/8,5500 грн/долл. на 12:00.