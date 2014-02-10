В Украине принято 64,6% местных бюджетов

Полностью утверждены бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях и в городах Севастополе и Киеве.

Наибольшее количество бюджетов утверждено в Крыму (99,7%), Донецкой (90,8%), Запорожской (90,9%), Житомирской (84,9%), Черновицкой (80,1%), Херсонской (77,2%), Харьковской (74,4%), Черниговской (70,5%) областях.

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Также сообщается, что в настоящее время утверждено 658 из 694 местных бюджетов, или 94,8% бюджетов, имеющих прямые межбюджетные отношения с госбюджетом.

Как сообщал УНИАН, 21 января был опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", согласно которому доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.