Центры обслуживания налогоплательщиков в Киеве будут работать в продленном режиме до 3 марта

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве продлило до 3 марта 2014 года режим работы центров обслуживания налогоплательщиков районных государственных национальных инспекций с 09.00 до 20.00 для обеспечения своевременной подачи налоговой отчетности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, столичные центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в будни без перерыва на обед.

«Чтобы дать возможность всем желающим вовремя подать отчетность и воспользоваться другими услугами Миндоходов, ведомство продлило режим работы сервисных центров в будни и выходные дни с 9 до 20 часов без перерыва на обед, а в случае наличия клиентов на момент закрытия - до «последнего посетителя». Такой режим работы продлится до 3 марта 2014 года», - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в период подачи годовой отчетности значительно возрастает количество плательщиков. В частности, в первую неделю февраля центры обслуживания плательщиков Киева посетило более 61 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, ранее министр доходов и сборов Александр Клименко поручил руководителям Главных управлений министерства в регионах создать максимально удобные условия для подачи годовых налоговых деклараций и обеспечить работу центров обслуживания налогоплательщиков в усиленном режиме.

Справка УНИАН. Столичные центры обслуживания налогоплательщиков Миндоходов в обычном режиме работают с 9.00 до 18.00 в понедельник, среду, пятницу и с 9.00 до 20.00 во вторник и четверг. В субботу столичные центры работают с 9.00 до 16.00, а воскресенье - выходной день.