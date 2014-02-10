Темпы роста экономики Франции замедлились в первом квартале текущего года по сравнению с последними тремя месяцами 2013 года. Об этом свидетельствуют данные исследования банка Франции, пишут "Вести.ru".

Темпы роста ВВП в начале текущего года составят 0,2%, что свидетельствует о значительном замедлении темпов роста в квартальном исчислении. По предварительным оценкам, экономика Франции в IV квартале 2013 года увеличилась на 0,5%.

Напомним, что эксперты Еврокомиссии ожидают, что в 2013 г. экономика выросла на 0,2%, а в 2014 г. показатель увеличится на 0,9%. Дефицит Франции постепенно сокращается с рекордного дефицита 2011 г., когда он составил 74 млрд евро.

По данным таможенного ведомства страны, в 2013 г. экспорт снизился лишь на 1,3%. В аэрокосмическом секторе, концентрирующемся вокруг авиастроительной компании Airbus, наблюдается самый большой отраслевой профицит – 22 млрд евро, что связано с ростом количества заказов французским предприятиям.