Доллар остановился на уровне 8,5 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,4500/8,5500, к 12:00 цены снизились 8,4200/8,4600. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,4800/8,5000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2428/57, к 12:00 цены упали 0,2415/28. К закрытию торгов сузился спрэд 0,2454/60. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,8000 (+0.0870).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3610/1,3650. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4645/11,6045, к 12:00 сузился спрэд 11,4755/11,5340. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 11,5590/11,5900.