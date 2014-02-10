Активы банков Украины за год выросли на 13,4%

Активы банков Украины в январе-декабре 2013 года выросли на 150,903 млрд грн, или на 13,39%, - до 1,278 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в декабре 2013 года рост активов банковской системы составил 12,095 млрд грн, или 0,96%.

Общие активы банков за 2013 год выросли на 140,796 млрд грн, или на 11,10%, - до 1,409 трлн грн, в том числе в декабре рост составил 8,688 млрд грн, или 0,62%.

Обязательства банков в 2013 году выросли на 127,624 млрд грн, или на 13,32%, - до 1,085 трлн грн, в том числе в декабре рост составил 3,496 млрд грн, или 0,32%.

Капитал банков в 2013 году вырос на 23,279 млрд грн, или на 13,75%, - до 192,599 млрд грн, в том числе в декабре рост составил 8,699 млрд грн, или 4,73%.

По состоянию на 1 января 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 180 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросли на 1,77%, - до 1,266 трлн грн, общие активы - на 1,6%, до 1,400 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.