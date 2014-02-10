Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 34%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в 2013 году сократилась на 5,5 процентных пунктов - до 34%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, в декабре 2013 года доля иностранного капитала по сравнению с ноябрем выросла на 0,3 п.п.

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Количество банков с иностранным капиталом в 2013 году сократилось на 4 банка и на 1 января 2014 года составило 49, количество банков со 100% иностранным капиталом сократилось на 3 банка до 19, общее количество банков, имеющих банковскую лицензию увеличилось на 4 и составило 180 банков.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем 2013 года не изменилась и составила 33,7%

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.