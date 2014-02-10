В Украине снизилась просроченная задолженность по банковским кредитам

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-декабре 2013 года снизился на 3,29%, или на 2,386 млрд грн, - до 70,178 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, в декабре просроченная задолженность по кредитам украинских банков снизилась на 5,36%, или на 3,977 млрд грн.

По оценкам регулятора, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов с начала 2013 года снизилась на 1,2 п.п. - до 7,7%, в том числе в декабре — на 0,63 п.п.

В 2013 году банки увеличили объем предоставленных кредитов на 11,78%, или на 96,075 млрд грн, - до 911,402 млрд грн, в том числе в декабре — на 2,41%, или на 21,464 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.