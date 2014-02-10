Новые правила покупки валюты создают идеальные условия для «черного» рынка — эксперт

Постановление Национального банка Украины, предусматривающее ограничения на покупку валюты на межбанковском валютном рынке, создает идеальные условия для развития «черного» валютного рынка в стране, такое мнение высказал в комментарии УНИАН исполнительный директор центра социально-политических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

«Эти меры вообще не сработают. Их хватит на неделю. Дальше а) на межбанк выйдут заявки, которые прошли шестидневную проверку и б) бизнес найдет "черный ход" и оттуда начнет таскать валюту с наценкой. Население со временем начнет торговать валютой между собой, как это было в Белоруссии. Словом НБУ своим постановлением создал идеальные условия для черного рынка в стране», - сказал эксперт.

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По его мнению, девальвация гривни неизбежна, потому что "черный рынок" это дополнительные проблемы для бюджета, так как импорт станет еще более теневым.

«Ну а дальше по циклу, проблемы бюджета - это эмиссия гривни, эмиссия гривни - это дополнительный спрос на валюту», - сказал Боярчук

Как сообщал УНИАН, с 7 февраля Нацбанк ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. В частности, постановление регулятора №49 предусматривает проведение операций по счетам клиентов в пределах утренних остатков средств, ограничения на покупку валюты на межбанковском рынке Украины по отдельным операциям и по срокам покупки валюты по поручению юрлиц и физлиц-предпринимателей. Вместе с тем, постановление предусматривает повышение контроля за своевременностью осуществления операций, связанных с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат. По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

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