Куда «плывет» гривня

Пятница, 7 февраля, войдет в историю украинской экономики как переломный день для национальной валюты. Накануне вечером Нацбанк впервые за полтора года пересмотрел официальный курс гривни, обесценив ее по отношению к доллару почти на 9%. А уже утром объявил о переходе к политике гибкого курса. Теперь он будет устанавливаться на основании среднерыночного на межбанке и может меняться ежедневно. В то же время, регулятор будет присутствовать на рынке и сглаживать пиковые ситуации, как заверила директор гендепартамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

Банкиры оценили шаг регулятора позитивно, поскольку действующий официальный курс давно перестал соответствовать реалиям экономики. «Официальный курс отражает сегодняшнюю ситуацию, что очень важно для экономики, для нашего благосостояния», – отметил глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет. Следствием новой политики, по оценкам финансистов, станет рост поступлений в госбюджет за счет налоговых платежей по растущему в цене импорту. Экспортеры, в свою очередь, получат дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках ввиду удешевления своей продукции.

Экспортеры согласились, что девальвация гривни им выгодна, но эти выгоды могут быть разовыми и краткосрочными. «Если падение гривни будет существенным, то это не может не отразиться на уровне цен на входящие ресурсы и, в первую очередь, это сделает необходимым адекватное повышение зарплат рабочих», - прокомментировал ситуацию руководитель группы «Донецксталь» Александр Шаповалов.

Кроме того, в настоящее время экспортеры продают 50% своей валютной выручки по заниженному курсу, что нивелирует все выгоды в принципе.

Что касается импортеров, то в результате девальвации им светят убытки. Они уже повышают цены на товары для покрытия расходов на их приобретение, уплату пошлин и НДС, привязанных к официальному курсу. На прошлой неделе часть сетей автозаправочных станций повысили цены на бензин в среднем на 10 копеек за литр. Из продажи пропал ряд популярных импортных медицинских препаратов, не имеющих аналогов отечественного производства, что, по сведениям аптек, связано с их переоценкой. Интернет-магазины бытовой техники массово скрыли или заменили ценники на товары.

Если курс гибкий, его движение гипотетически возможно в обоих направлениях, поэтому эксперты не торопятся с оценками, какие отрасли проиграют или выиграют. «Пока нет секторов, которые выиграли», - отметил УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. По его мнению, укрепление гривни до прежних отметок 8,2-8,3 грн/долл. маловероятно даже при стабилизации политической ситуации и возобновлении притока валюты в Украину.

«Пока гривня останется под давлением, курс доллара будет колебаться в границах 8,55-9,55 грн/долл.», - считает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова. И уже очевидно, что основная нагрузка от девальвации гривни ляжет на плечи потребителей импортной продукции – граждан страны. «Девальвация сделает импорт дороже и ухудшит платежеспособность населения», - добавила она. Так что украинцам явно придется раскошелиться.

Девальвация = инфляция

По мнению Вальчишена, уровень потребительской инфляции зависит от поведения покупателей. «Либо они согласятся с повышением цен и будут покупать товары, что отразится на показателях инфляции. Либо потребители будут избегать таких товаров и переключатся на другие, более дешевые, и таким образом скорректируют повышение цен», - отметил он.

Между тем, некоторые импортные товары, например, бензин, не имеют аналогов на отечественном рынке, что не оставляет покупателю выбора.

Представители Нацбанка конкретных прогнозов относительно инфляции не озвучивают, но уверяют, что предпосылок для беспокойства нет. «Тот уровень курса, который сегодня есть, при тех расчетах и моделях, которые мы используем, позволяет держать инфляцию в однозначной величине», - сказала Щербакова. В то же время, она отметила, что очень низкая инфляция является негативным фактором для экономики. «Это как температура тела - она должна быть в норме, но не низкая», - добавила она.

Таким образом, рост цен будет, и его масштабы зависят от того, насколько сильно подешевеет гривня. И каким образом регулятор будет вмешиваться в этот процесс. Эксперты оценивают справедливую стоимость гривни по отношению к доллару в диапазоне от 8,7 до 9,5 грн/долл. Преодоление верхнего порога в 9,5 грн/долл., по их оценкам, будет сигналом к стремительному росту цен.

От прогнозов в отношении курса Нацбанк также воздерживается, но подтверждает справедливость утверждений экспертов своими действиями. Именно на следующий день после того, как курс на межбанке достиг 9,4 грн/долл., НБУ вызвал «на ковер» руководителей казначейских служб некоторых банков, рекомендуя им воздержаться от спекуляций. Также с этого дня регулятор приостановил операции по рефинансированию банков и установил ряд ограничений, закрывающих лазейки для валютных спекулянтов.

И в четверг, и в пятницу на межбанковском рынке было спокойно, и гривня планомерно укрепилась до 8,5 грн/долл. В свою очередь Нацбанк, подтверждая серьезность намерений, установил официальный курс на такой же отметке. Итого, курс стал гибким, на радость основному кредитору Украины - МВФ. Спекулянты успокоились, но эксперты сомневаются, что это надолго.

Пугающая тишина

Одной рукой отпуская курс, другой Нацбанк ввел ряд жестких ограничений, затрагивающих операции со счетам клиентов и покупку валюты. «По гривневым платежам было принято решение по проведению операций в рамках утреннего остатка на счету клиента», - пояснил Александр Дубилет. Также, по его словам, покупка валюты будет осуществляться через пять дней на шестой после получения заявки. «Спекулятивные операции это затруднит очень сильно», - отметил он.

Также регулятор ограничил продажу валюты физлицам для дальнейшего перевода за рубеж на уровне 50 тыс. грн в месяц и запретил покупку валюты для резидентов с целью досрочного погашения внешних займов и инвестиций за рубеж. «Рост объемов торговли на межбанке объясняется конвертацией вкладов и вероятными операциями по оттоку капитала из страны», - пояснила Анна Бодрова. Таким образом, и окно для оттока капитала регулятор прикрыл.

По оценкам банкиров, постановления Нацбанка требуют подробного изучения. «Бес может быть в мелочах», - пошутил Александр Дубилет. Таким образом, молниеносное затишье на валютном рынке может быть результатом как эффективности нововведений НБУ, так и выжидательной позицией. Рынок изучает, привыкает, ищет новые лазейки.

После пережитых потрясений валютный рынок буквально остановился в четверг, поскольку покупатели были не готовы платить по 9 гривен за доллар. Рынок продолжил простаивать в пятницу и в понедельник, но уже по причине новых правил покупки валюты. А тем временем бизнес уже подсчитывает убытки. «Данное ограничение не позволило импортерам нефтепродуктов своевременно оплатить законтрактованный ресурс, привело к срыву контрактных обязательств перед зарубежными партнерами и, тем самым, создало предпосылки для дестабилизации системы обеспечения нефтепродуктами рынка Украины», - отмечают в ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов» и напоминают, что Украина на 80% зависит от импорта нефтепродуктов.

Таким образом, новые правила на время избавили валютный рынок от назойливых покупателей, чем и объясняется устойчивое укрепление гривни. «Рынок действительно успокоился, но я не думаю, что это долгосрочный тренд. Посмотрим, что будет в четверг», - поделился прогнозами казначей одного из крупнейших банков. Он напомнил, что к четвергу подойдет срок покупки валюты по заявкам клиентов, подлежащих исполнению в рамках новых правил НБУ на шестой день после их получения.

Итак, способен ли регулятор держать в узде валютный рынок, станет известно уже к концу текущей недели. В любом случае, эксперты прогнозируют, что меры НБУ помогут сгладить скачки на межбанковском рынке, но не решить проблему в целом. И в долгосрочной перспективе гривня таки потеряет до 10%, поскольку политическую обстановку в стране и отток валюты постановлениями Нацбанка не исправить.

Ольга Гордиенко (УНИАН)