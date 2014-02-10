Фонд гарантирования включил «Вектор Банк» в свой реестр

По информации фонда, банк получил свидетельство участника фонда №228 от 10 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 31 января зарегистрировал новый банк - "Вектор Банк". Банк зарегистрирован по адресу г. Киев, ул. Тарасовская, 9.

По состоянию на 1 января 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 180 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

В 2013 году Нацбанк зарегистрировал шесть новых банков - «Портал», «Инвестиционно-трастовый банк», «Банк Авангард», «Банк Михайловский», «Юнисон» и «Гефест».