Фонд гарантирования включил «Вектор Банк» в свой реестр
17:21, 10 февраля 2014Финансы
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 февраля включил в реестр участников фонда «Вектор Банк», зарегистрированный Нацбанком 31 января.
Фонд гарантирования включил «Вектор Банк» в свой реестр / tomsk.ru
По информации фонда, банк получил свидетельство участника фонда №228 от 10 февраля 2014 года.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 31 января зарегистрировал новый банк - "Вектор Банк". Банк зарегистрирован по адресу г. Киев, ул. Тарасовская, 9.
По состоянию на 1 января 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 180 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.
В 2013 году Нацбанк зарегистрировал шесть новых банков - «Портал», «Инвестиционно-трастовый банк», «Банк Авангард», «Банк Михайловский», «Юнисон» и «Гефест».
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