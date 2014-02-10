Банки еврозоны могут недосчитаться 50 млрд евро

Дэвид Серра, главный исполнительный директор Algebris, консультирующего правительство по банковским вопросам, заявил, что стресс-тесты, проводимые Европейской службой банковского надзора и Европейским центральным банком, скорее всего, выявят новые проблемы, передают "Вести.ru".

Специалист отметил, что у Германии “одна из худших банковских систем в мире” и три из четырех региональных банков могут пострадать. Также Серра подчеркнул, что португальским и греческим финансовым институтам потребуется больше капитала.

“Я полагаю, что плохие новости придут из Германии. В этой стране одна из худших банковских систем в мире, - отметил Серра. - Если вы блестящий инженер в Германии, то вы пойдете работать на BMW или Mercedes. Вы не станете банкиром”.

Серра высоко оценил финансовый сектор Великобритании за большую устойчивость и прозрачность по сравнению с другими странами ЕС.

Несмотря на то что RBS, Lloyds Banking Group, Barclays и HSBC будут включены в тест, вряд ли у них обнаружат серьезный проблемы.