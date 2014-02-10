Украинцы стали покупать меньше валюты

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в январе 2014 года составила 658,5 млн долл., что в 1,4 раза меньше показателя за декабрь 2013 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года, чистая покупка валюты населением выросла в 3,3 раза.

Покупка наличной валюты населением в январе 2014 года превысила ее продажу шестой месяц подряд после обратной тенденции в апреле-июле 2013 года.

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В январе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,466 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 903,5 млн долл., продали - на 1,562 млрд долл.

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в январе сократились на 357,3 млн долл., и по состоянию на 1 февраля 2014 года составили 22,248 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка наличной валюты населением в декабре 2013 года составила 940,2 млн долл., что на 157,6 млн долл., или на 20,14%, больше показателя за предыдущий месяц в 782,6 млн долл.

По итогам 2013 года в целом чистая покупка валюты населением составила 2,880 млрд долл. (в эквиваленте), что в 3,5 раза ниже показателя за 2012 год.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 февраля 2013 года составили 17,805 млрд долл., что на 12,8%, или на 2,611 млрд долл., меньше показателя на 1 января в 20,416 млрд долл.

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в январе составил 1,7 млрд долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с интервенциями в декабре 2013 года и в 5,9 раз больше в годовом выражении, по сравнению с январем 2013 года.

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